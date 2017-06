Andy Murray es el nuevo número uno del mundo

Andy Murray escaló a la cima del ranking mundial del tenis tras avanzar a la final del Masters de París sin tener que jugar un solo punto.

El escocés se clasificó a la final del domingo cuando Milos Raonic abandonó el torneo una hora antes de su duelo por las semifinales. El canadiense se retiró por una lesión de la pierna derecha que sufrió en su victoria sobre Jo-Wilfried Tsonga por los cuartos de final.

“Esta mañana tuve problemas para salir de la cama… me hicieron algunas pruebas, me hicieron una resonancia magnética hace una hora. Encontraron que tengo una rotura grado uno en el muslo derecho”, dijo Raonic. “Desafortunadamente no puedo competir hoy contra Andy”.

Murray necesitaba avanzar a la final, y que Novak Djokovic no ganara el título, para despertar el lunes como el número uno del mundo cuando la ATP divulgue su próximo ranking. El serbio, que ocupó el primer puesto durante 122 semanas consecutivas, perdió el viernes en los cuartos de final.

La lucha por la cima de la clasificación se reanudará este mes en la Copa Masters en Londres.

Murray enfrentará en la final al estadounidense John Isner, quien logró 18 ases para despachar 6-4, 6-3 a Marin Cilic.

Murray es el primer británico que ocupa el primer puesto del ranking, y con 29 años, se convierte en el tenista de mayor edad que llega por primera vez a la cima desde que John Newcombe lo hizo a los 30 años en 1974.

Además, es apenas el 26to jugador que alcanza el primer puesto desde que empezó el ranking en 1973.

Murray estuvo 76 semanas en el segundo escalón, un puesto que alcanzó por primera vez en 2009.

Uno de los momentos importantes en su carrera fue la contratación de Ivan Lendl como entrenador en 2011. En su primera etapa juntos, Murray ganó el oro olímpico en Londres 2012 y el Abierto de Estados Unidos el mismo año. En 2013, se convirtió en el primer británico que gana Wimbledon en 77 años.

Murray reemplazó a Lendl por Amelie Mauresmo en 2014. La francesa lo ayudó a regresar al segundo puesto del ranking después de ser operado de la espalda, aunque dejaron de colaborar en mayo de este año sin sumar otro título de Grand Slam. El escocés volvió a ser entrenado por Lendl antes de Wimbledon, y Murray conquistó su segundo título en el All England Club y una segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Djokovic, en cambio, ha mermado en su rendimiento desde que ganó el Abierto de Francia en junio para completar el Grand Slam de su carrera. Fue eliminado en la tercera ronda de Wimbledon y en las primeras de cambio en los Juegos de Río.

“Sin duda que (Murray) lo merece”, dijo Djokovic el viernes. “Respeto mucho lo que ha logrado. Nos conocemos desde muy pequeños, creo que teníamos 11 años cuando nos enfrentamos por primera vez. Y es extraordinario ver cómo ha elevado su nivel de juego en los 12 últimos meses”.

