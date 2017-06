Novato de América que tiró penal ante Chivas no se da lujos como sus compañeros

Acá la crónica de @tdn_twit de cómo Arroyo no quiso tirar el penal, le dio miedo y NUNCA tuvo calambres, solo le dio frío. pic.twitter.com/d7Y2mRcqXt — edu_VALDÉS® (@edu_VALDES13) 28 de octubre de 2016

Con tan sólo 19 años de edad, Edson Omar Álvarez Velázquez, actual jugador de las Águilas del América fue uno de los futbolistas que más llamó la atención durante el Clásico Nacional en la Semifinal de la Copa MX; esto, debido a la extraordinaria forma en la que cobró el tercer penalti del conjunto azulcrema.

Mientras muchos de los jugadores titulares de América dudaron en participar desde los once pasos el pasado 26 de octubre, Álvarez levantó la mano y decidió apostar a su suerte y demostrar de que estaba hecho.

“No había tiradores concretos, entonces Rubens Sambueza fue el que me arropó y dijo: ‘ey, el flaco quiere tirar, denle la oportunidad, él lo sabe hacer’. Era hora de hacer algo diferente y pensé, ‘si no es ahora, no es nunca"”, mencionó el futbolista al recordar como vivió aquel momento en el Coloso de Santa Ursula.

Asimismo, el pupilo de Ricardo Antonio La Volpe aseguró que aquel día ante el ‘Rebaño’ cumplió uno de sus más grandes sueños: “Uno desde niño anhela jugar en un estadio lleno, que la gente grite y te apoye”.

Sin embargo, no todo en la vida ha sido miel sobre hojuelas para el azulcrema, pues además de realizar un viaje de 3 a 4 horas diarias para poder llegar de Tlalnepantla, Estado de México al Nido, cuando tenia 14 años de edad, Edosn fue dado de baja de las fuerzas básicas de Pachuca debido a su “baja estatura” y aunque por momentos decidió dejar el futbol, dos años después fue aceptado en las fuerzas básicas de América, equipo en donde actualmente es uno de los miembros más altos, al medir 1:87 metros.

“El golpe más duro que he tenido fue cuando me corren de Pachuca porque yo sabía que era el sueño de toda la familia”, mencionó Edson a ESPN.

Cabe destacar que el juvenil debutó oficialmente en el máximo circuito el pasado 29 de octubre en la cancha del Estadio Azteca en la victoria 3-1 ante Santos; sin embargo tuvo su primera oportunidad en la escuadra en la Copa MX, de la mano de Ignacio Ambriz ante Mineros de Zacatecas.

