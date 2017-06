Cristiano Ronaldo sufrió con broma de revancha de Quaresma

Hey @07RQuaresma, thought you could use a little more speed for our next match! ??#mercurial pic.twitter.com/1lO03KpkXF — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2015

Just saw your instagram story…how did your new boot launch go!??? @Cristiano pic.twitter.com/db1VipDkAR — Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) November 7, 2016

You were behind this too!!?? Can’t believe you guys did this behind my back!!! ??????? @07RQuaresma pic.twitter.com/iqf28Yrg92 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 7, 2016

Remember last year? I Never forgot about this! Consider us even now. ???@Cristiano pic.twitter.com/rgofTKg44n — Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) November 7, 2016

@07RQuaresma We’re even for now…??CR7 “Discovery” just got a whole new meaning. Nice one bro! #Mercurial pic.twitter.com/Oq9Jfhg6pW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 7, 2016

El jugador del Besiktas se vengó de una broma que le hizo el astro portugués hace un año y medio.

Ricardo Quaresma dejó en claro que no olvida ni perdona. Un año y medio después que Cristiano Ronaldo le hiciera una broma, el jugador del Besiktas se cobró venganza.

La historia se remonta a fines de marzo. En aquel entonces, el astro de Real Madrid estaba lanzando un nuevo modelo de zapatos y no encontró nada mejor para molestar a su compañero de equipo que redecorar su automóvil, diseñándolo tal como sus botines.

“CR7 subió la fotografía a su cuenta de Instagram y le posteó a Quaresma: “Oye @07Quaresma, pensé que podrías usar un poco más de velocidad para nuestro próximo partido.

La revancha de Quaresma a Cristiano Ronaldo

Pero la revancha tenía que venir y se hizo esperar. Usando el mismo contexto de la broma anterior, Ricardo Quaresma usó la presentación de los nuevos zapatos de Cristiano Ronaldo para devolverle la mano.

Mientras el del Real Madrid pensaba que estaba grabando una escena para el comercial de sus botines, el del Besiktas montó todo un espectáculo para salir desde una caja y asustarlo.

“¿Tú (Quaresma) estuviste detrás de todo esto? No puedo creer que hayan hecho esto a mis espaldas, escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Twitter.

La respuesta no se hizo esperar: “¿Te acuerdas del año pasado? Nunca me olvidé de eso. Considera que estamos a amano.

Luego de sufrir con la revancha de Ricardo Quaresma, “CR7 publicó un nuevo tuit e hizo referencia a “Discovery, el nombre de sus zapatos, y el personaje que salió desde la caja.

“Estamos a mano. CR7 “Discovery ahora tiene un nuevo significado. Estuvo buena, amigo, escribió en la red social.

