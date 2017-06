Afinarán Chivas su puntería para pelear por el título

De acuerdo a uno de los goleadores del equipo, el mediocampista Isaac Brizuela, en el Rebaño trabajan para volverse un equipo matón y con ello convertirse en candidatos al título.



Para el Conejito, Chivas es un equipo con muy buen accionar e idea clara del juego que pretenden, aunque reconoció que les ha faltado ser precisos en algunos partidos de los que han terminado con derrota ante los poderosos de la Liga MX.



“Hemos hablado, tocado el tema de que a lo mejor contra los equipos que están en zona de liguilla no hemos sacado los resultados que quisiéramos, analizamos también dejando del lado el resultado el funcionamiento y creo que hemos sido superiores de este lado, pero con goles es como se sacan los partidos y el tema de ser contundentes, que en la mayoría de los juegos hemos sido mejores que el rival, en la parte ofensiva nos enfocamos para tratar de tener más tranquilidad”, expresó.



Brizuela comentó que el Guadalajara es competitivo y que más allá de que no ganaron la Copa MX y que perdieron algunos duelos claves, por lo que hay traquilidad en llegar con buen ritmo de competencia a la liguilla.



“El equipo está en un buen momento, y a pesar de que no ganar la Copa fue no cumplir uno de los objetivos, se pueden hablar cosas, a la final llegan en cualquier torneo los que están mejor, en ella fuimos superiores, no se sacó el resultado, en funcionamiento estamos bien y la concentración y contundencia es en lo que debemos mejorar”, sentenció el mediocampista de Chivas.

