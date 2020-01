Cristiano recordó el día que Barcelona quiso ficharlo

El atacante portugués Cristiano Ronaldo admitió que hubo interés del Barcelona por ficharlo, pero eso ocurrió cuando era más joven y todavía militaba en el Sporting Lisboa de su país, antes de irse al Manchester United.

El ahora jugador del Real Madrid, acérrimo rival del Barça, manifestó que hubo diversos clubes que se interesaron en sus servicios, pero la plática con el otrora técnico del United, el escocés Sir Alex Ferguson fue la diferencia para emigrar del Sporting con los “Red Devils”.

“Cuando había jugado unos pocos partidos con el Sporting, desperté la atención de varios clubes europeos, como el Inter, el Arsenal, el Valencia o el Barcelona. El interés del Manchester United fue grande y vino Alex Ferguson. No lo esperaba y fue una sorpresa para mí”, comentó.

Después de su gran paso con ManUtd en 2009 se convirtió en ese lapso en el fichaje más caro del mundo para llegar al Real Madrid, conjunto con el que ha brillado y donde ahora sostiene una rivalidad deportiva con los Blaugranas.

En atención a medios de comunicación locales, “CR-7” dio a conocer las claves de su éxito en el futbol y remarcó su intención de retirarse del balompié a los 41 años de edad, aunque esa decisión siga en el aire pues en el futuro todo puede ocurrir.

“La voluntad. Tener talento no es suficiente y siempre me dedico al 100 por ciento para ser el mejor y mantenerme en el máximo nivel posible. Si no tienes voluntad, no tiene sentido. La voluntad para querer más y más es crucial”, señaló Ronaldo respecto a sus éxitos.

Sobre su retirada: “Digo a la vez en broma y en serio. Nunca sabes que va a pasar y puede que tu carrera se acabe en tres o cuatro años, pero si me siento en forma con 41, quiero seguir”.

