Federico Vilar anuncia su retiro del futbol profesional

Federico Vilar, arquero argentino, reconoció que el gusto que volvió a disfrutar este semestre por sentirse útil fue el factor que lo llevó a decir adiós del futbol.

Luego de una llegada a Xolos donde el físico le costó trabajo, el arquero anunció su retiro este martes, con 39 años de edad y 18 de carrera.

Surgido de Boca Juniors, picapiedra del futbol mexicano en Zitácuaro y Acapulco, campeón con el Atlante –club que le llevó al título del Apertura 2007, ser seleccionado argentino y disputar un Mundial de Clubes–, Vilar viajará a su país para dedicarse por un tiempo de lleno al Club Argentino Rojas que lo vio nacer, a manera de agradecimiento.

“Siento que nunca me voy a ir de México, más allá de que me voy ahora a radicar un tiempo a Argentina, es un vínculo que no se va a romper nunca porque estaré yendo y viniendo”, expresó Federico a Mediotiempo minutos después de la conferencia de prensa en la que anunció el adiós.

“A su vez estaré estudiando y preparándome para un futuro y ver si en determinado momento me puedo desarrollar como director técnico”.

MIGUEL HERRERA LO CONVENCIÓ DE JUGAR UN TORNEO MÁS

La decisión la meditó desde un año atrás. Incluso pensó que el Clausura 2016 sería el último, pero accedió a jugar otro porque lo convenció el “Piojo” Herrera.

“Miguel me convenció para que siguiera uno más, me dijo que podría serle útil a su equipo, seguimos luchando y gracias a Dios se dio un buen torneo, creo que pude revertir la imagen acá en Xolos y llegando al final del torneo la decisión estaba prácticamente tomada, era esperar el momento justo para hacerlo y creo que hoy lo es”, explicó.

A pesar del momento emotivo, el guardameta se dijo tranquilo y feliz. Sensible por momentos, al recopilar muchas imágenes, tanto positivas como negativas.

“Hay abrazos, hay emociones con la familia, con los compañeros después de un triunfo que jamás se van a olvidar. Esos pequeños detalles con como la vida misma que te van dando muchas satisfacciones, aprendizajes, es todo lo que el futbol a mí me dio”, añadió Federico Vilar.

“Pero más allá de todo eso también es importante tener cosas por las cuales luchar a partir de ahora y no solo quedarse con lo hecho”.