ENTREVISTA: “Soy la mejor Superestrella en toda la WWE”: Rusev

Este sábado la Arena Ciudad de México recibirá de nuevo a las estrellas de la WWE, donde el duelo estelar enfrentará a Rusev ante Brock Lesnar, la figura que visitará por primera el país y a la que promete vencer el poderoso luchador búlgaro.

“Estoy seguro que el combate será dominado por mí en todo momento, no digo que será sencillo, pero la victoria, sin duda será para mí”, declaró The Bulgarian Brute en entrevista exclusiva para Publisport previo a la gran cita en territorio azteca ante el amo del Suplex City.

Rusev y su esposa encendieron la polémica al burlarse a través de redes sociales luego de que La Bestia cayera en menos de dos minutos ante Goldberg en Survivor Series, sin embargo, aseguró que le tiene sin cuidado la reacción de Brock Lesnar pues está seguro de destruirlo.

“No me importa Brock Lesnar, lo he dicho y lo sostengo, su tiempo se está acabando, lo que sea que él me haga, se lo haré el doble de fuerte, créeme, tengo esta pelea ganada”, añadió el dos veces Campeón de los Estados Unidos.

Brock Lesnar....... hahahahahaaaaaaahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahahaahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahha — Rusev MACHKA (@RusevBUL) November 21, 2016

Por otro lado, advirtió que el combate estelar de la WWE será inolvidable, por lo que invitó a la afición mexicana a llenar el recinto de Santa Bárbara para apoyarlo, pues considera que es la mejor superestrella de la empresa estadounidense.

“Espero que llenen la arena, que todas las entradas se agoten, mi combate será algo espectacular, algo que no tendrá precedentes, acompañado de mi victoria, espero que vayan y me apoyen cuando aplaste a Suplex City; al fin y al cabo, soy la mejor superestrella en toda la WWE”, sentenció el gladiador de 30 años.

Finalmente, el monstruo búlgaro habló de las rivalidades que sostiene con Roman Reigns, ante quien perdió el último título de los Estados Unidos, y frente al luchador mexicoamericano Kalisto a quien le arrebató su último campeonato.

“Actualmente estoy más concentrado en darle su merecido a Enzo y a Big Cass, así que, destrozar Reigns no está dentro de mis planes… por ahora. No hay rivalidad (ante Kalisto), se trata de una calle de un solo sentido, yo destruyo todo lo que se interponga en mi camino”, concluyó.

Seth Rollins, Cesaro y el propio líder del Imperio Romano son algunas de las estrellas que estarán presentes en el Live Event de la WWE, mientras que los latinos serán representados por el chihuahuense Sin Cara y Kofi Kingston, junto con su equipo The New Day, además, entre las Divas que deslumbrarán con su belleza a la afición mexicana están Sasha Banks y Bayley.

