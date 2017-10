Sin excusa de Rayados para el Clausura 2017

El delantero de los Rayados, Aldo de Nigris, sabe que el equipo ya no tiene margen de error para el próximo torneo, pues quedó en deuda con una de las mejores aficiones de México.

“No hay excusas de nada, no hay margen de error. No lo teníamos el torneo pasado y fracasamos en lo deportivo. No tenemos nada que decir, sino mostrarlo en la cancha.

“Tenemos un equipo con mucho talento y mentalidad ganadora. La gente se merece un campeonato”, declaró el delantero.

Rayados comenzó hace 10 días los trabajos de pretemporada y sostuvieron un duelo amistoso ante Chivas, algo que le sirve para encontrar un mejor funcionamiento para el siguiente semestre.

“(Los partidos amistosos) sirven para seguir agarrando ritmo.

“Los primeros días después de una semana sin tocar la pelota estás duro en lo físico, poco a poco vamos soltando y cada vez el equipo se ve mejor”, declaró.

