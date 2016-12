John Milton asegura que él no lastimó a Gignac

Mucho se ha especulado acerca de la lesión del delantero francés André-Pierre Gignac, y aunque en un principio las miradas se fueron en contra del jugador uruguayo de las Águilas del América, Bruno Valdez por su fuerte choque durante el partido de la final, ahora el hipnotista John Milton es el que se encuentra en el “ojo del huracán”.

Como se dio a conocer hace un par de semanas el delantero de los Tigres de la UANL acudió a una terapia para erradicar su seguía goleadora, sesión que funcionó favorablemente e incluso diversos jugadores ahora tratan de contactar los servicios del hipnotista.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que Milton utiliza en su sesiones una técnica de torsiones cervicales, es decir, girar la cabeza del paciente con ambas manos para lograr una relajación perfecta.

Ante esta situación, Milton aseguró que no utilizó esa técnica en la sesión con Gignac y descartó ser el responsable de su lesión.

“Gignac no presentó molestias en el cuello durante la terapia. No hago magia y no tengo poderes. Estoy en la mejor disposición para ayudar a quien lo pida”, aseguró John Milton, en entrevista para el programa Súper Estadio.

