¡Para recordar! Los tuits más polémicos del 2016

Este año las redes sociales dieron mucho de qué hablar en el mundo del deporte, ahí se anunciaron grandes noticias, pero también hicieron enfurecer a algunas personas y echar a pelear a otras.

Es por ello que aquí te dejamos los tuits más polémicos que estremecieron las redes este 2016.

¡Se burla de Chivas! Morelia publica polémico tuit tras vencer al Rebaño

Chivas se ha encargado en algunas ocasiones de mandar polémicos mensajes a sus rivales, pero esta vez fue Morelia quien le dio una ‘probadita de su propio chocolate’.

Luego del triunfo de Monarcas sobre el Rebaño en el Morelos, por 2-0, el conjunto purépecha publicó una imagen que encendió las redes sociales.

https://twitter.com/FuerzaMonarca/status/693639968544010240/photo/1

Tuit del “Chicharito” causa polémica en el futbol alemán

Un tuit del atacante mexicano “Chicharito” Hernández desató una discusión en Alemania sobre la irregularidad del primer gol del Darmstadt en su derrota frente al Leverkusen, en un partido disputado en febrero.

This is the throw in that caused Darmstadt's goal… A very small detail can totally change a game… @Bundesliga_EN pic.twitter.com/iMrQ1NNOSQ

David Faitelson publica polémico tuit sobre la Selección de Guatemala

El polémico periodista llamó a la Selección de Guatemala “un cualquiera, en lo futbolístico” durante el juego ante Estados Unidos, y le cayó un diluvio de insultos y reproches de aficionados. Hoy, en un primer intento, quiso zanjar la polémica con otro tuit, pero los reclamos para que ofreciera una disculpa continuaron.

Efraín Juárez “calienta” el Clásico Regio con polémico tuit

El jugador de Rayados, Efraín Juárez “calentó·” el Clásico Regio en las redes sociales con la publicación de un Gif donde aparece un gato negro, haciendo alusión al equipo Tigres.

Desafortunado tuit de la cuenta de Paralímpicos hace estallar las redes

Cuando sonó el himno del evento en la inauguración de la justa, la cuenta de Twitter de Rio 2016 publicó un polémico mensaje que fue tomado como burla para muchos, por lo que fue borrado de inmediato.

Oribe Peralta desata furia por polémico tuit

El delantero del Tri para los Juegos Olímpicos, Oribe Peralta, se ha convertido este día en tendencia en Twitter luego de lanzar una polémica imagen que cayó bien a muchas personas.

Ha sido tanto el éxito del juego Pokémon Go que algunas personas están a favor y en contra de esta aplicación, uno de ellos fue el artillero del América quien esta tare escribió “Frase motivadora de la semana”, y junto a esta frase adjuntó la imagen que dice “Si usted se siente pendejo, recuerde que hay gente en la calle buscando pokemones…”

El tuit de Landon Donovan que causó polémica en México

Landon Donovan recibió duras críticas por un tuit donde invitaba a gritar: “¡Eeeeehhhh… murooo!” cuando despejara el arquero mexicano, a propósito de la polémica que ha generado el original grito.

De inmediato salió a aclarar que él no había escrito eso, que si bien existía rivalidad, era muy respetuoso con los mexicanos y aseguró que alguien creó un perfil falso y publicó el comentario.

It's such a shame to see a "professional" @landondonovan spread hate amongst poeple. Without Latinos you won't have a career. #RealityCheck pic.twitter.com/ZSlxYI6BnK

— Andres Delsol (@adelsolg) November 11, 2016