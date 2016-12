Aficionados de Tigres filtran número telefónico de las habitaciones de América

A través de redes sociales aficionados de los Tigres de la UANL filtraron una imagen con los números de las habitaciones de los jugadores de las Águilas del América, esto, con la finalidad de despertar a los futbolistas en la madrugada y desconcentrarlos de cara a la Gran Fina del Apertura 2016.

Cabe destacar que hasta el momento ningún miembro del conjunto americanista ha reportado algún incidente; sin embargo, los “incomparables” recurrieron al famoso refrán: “en la guerra y en el amor todo se vale” y más cuando se trata de la Final de la Liga MX.

Universitarios y americanistas saltarán a la cancha del Estadio Universitario la tarde de este domingo 25 de diciembre a las 6:30 en la primera final navideña en la historia del futbol mexicano.

NO, repito NO, les vayan a marcar al hotel a los jugadores del América en la noche, NO hay que despertarlos NO lo hagan amigos. pic.twitter.com/Xv6DvWwsxy

— Tuitero Regio 🐯🎅🏻 (@TuiteroRegio) 25 de diciembre de 2016