Las 10 cosas que seguramente no sabes de Ricardo La Volpe

Ricardo Antonio La Volpe es un estratega argentino que ha dejado escuela en el futbol mexicano y en el mundo, tanto por su nivel estratégico y su minuciosa manera de estudiar a los rivales, como por su estricto carácter. Ahora, el ex seleccionador nacional se encuentra en su segunda etapa al fren- te del América y en busca de la revancha que le dé la décima tercera estrella a los de Coapa, justo en el torneo de su Centenario. Mira algunos datos que no sabías del Bigotón.

1.- Adicto al Play Station

A sus 64 años, el timonel azulcrema podría competir en los videojuegos contra cualquier adolescente, pues un día confesó que gracias a la convivencia con sus nietos se hizo adicto a las consolas, a tal grado de que ahora se considera todo un experto.

2.- Los elogios de Josep Guardiola

Considerado como uno de los mejores entrenadores de los últimos años, Pep Guardiola se dio el tiempo de elogiar la labor del estratega argentino, con quien se reunió en alguna ocasión para aprender de sus conceptos futbolísticos: “[…] La Volpe obliga a otra cosa. Obliga a salir jugando, que no es otra cosa que jugadores y pelota avancen juntos, al mismo tiempo. Si lo hace uno solo no hay premio, no vale. Han de hacerlo juntos. Como lo hacen los novios cuando salen juntos”, escribió el histórico ex técnico del Barcelona para el diario El País en 2006.

3.- José Mourinho, su favorito

A pesar de Pep, el ex arquero del Atlante considera que es su acérrimo rival el mejor técnico del mundo: “José Mourinho, debido a la disciplina y carácter que impone el portugués al frente de sus equipos; le gusta su forma de aplicar reglas: “El que no barra, el que no trapee, el que no limpie, no juega. El talento no sirve si el jugador no obedece todo lo que dicte su entrenador”, confesó.

4.- Campeón del mundo

La Selección argentina conquistó por primera vez la Copa del Mundo en 1978, en la cancha del Monumental, en Buenos Aires; entre los ‘héroes’ que formaron parte de ese histórico plantel se encuentra el ex guardameta Ricardo Antonio La Volpe, quien defendió la camiseta albiceleste bajo las órdenes de César Luis Menotti.

5.- Maestro de la estrategia

El ex entrenador del Tri confesó en alguna ocasión estar obsesionado con la táctica, a fin de elegir la mejor para someter a su rival en la cancha: “Llegué a sumar cuántos partidos había ganado un equipo con esquema 4-4-2, cuántos uno con 4-3-3, cuántos con 5-3-2… Tuve que parar porque me volvía loco en Internet hasta las cuatro de la mañana”.

6.- Títulos

Por increíble que parezca, el estratega nacido en Buenos Aires, sólo ha podido conquistar un título a nivel de clubes en sus 33 años

de carrera. El Bigotón dirigió a su primer escuadra en 1983 cuando tomó las riendas del Oaxtepec, en México, pero fue 10 años después que logró consagrar a un equipo campeón: el Atlante, desde entonces no ha probado la gloria, pese a que ha estado al frente de 13 equipos diferentes.

7.- A muerte con Lionel Messi

Si hay alguien que defienda a muerte a Lionel Messi por sobre todas las circunstancias, ése es Ricardo La Volpe. Cuando en Argentina han criticado fuertemente al astro rosarino por su participación con la albiceleste, el ex entre- nador de Costa Rica siempre ha salido a dar la cara por él: “Le pegan a Messi y no estoy de acuerdo. Es respetado porque la pelota le llega redonda, es sencillo. La diferencia la tiene que hacer a través de que la pelota le llegue bien, con buenos volantes que se la den, esto es de toda la vida”, sentenció en su momento La Volpe.

8.- Los números, su adicción

Antes de obsesionarse con los números en la táctica futbolística, el timonel de 64 años se dedicaba a ellos como parte fundamental de su oficio: perito, un ayudante de contador con los conocimientos financieros suficientes para llevar las cuentas de varios negocios. Después fue dueño de algunos restaurantes y una fábrica de jabones.

9.- Fumador irremediable

Ricardo La Volpe se ha convertido en uno de los más célebres fumadores del futbol; nadie concibe la imagen del Bigotón sin un tabaco en la boca, es por ello que es quien más ha sufrido con la restricción de la nicotina en los banquillos. Cabe destacar que incluso en su época como futbolista tenía una cajetilla de cigarros previo a los encuentros.

10.- Confía en los jóvenes y las canteras

El ex estratega de Boca Juniors siempre se ha caracteriza- do por confiar en la cantera y lo ha mostrado a lo largo de su trayectoria en el banquillo; él se encarga de brindarle oportunidades a los jóvenes talentosos e incluso no rompió la tradición ni cuando tomó las riendas del Tri.

La Volpe apostó por Andrés Guardado, de tan sólo 19 años, para la Copa del Mundo de Alemania 2006; también lo hizo con Guillermo Ochoa, a quien lo llevó a su primera justa veraniega a los 21 años de edad. Aunque el ahora arquero nacional no vio acción en la cancha, el capitán del PSV tuvo minutos esenciales para emigrar posteriormente a Europa.