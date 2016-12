Memo Ochoa, ilusionado por enfrentar al Real Madrid

El portero mexicano Guillermo Ochoa, jugador del conjunto de Granada, se mostró ilusionado por el compromiso que tendrá su equipo el próximo siete de enero ante Real Madrid, por la fecha 17 de la liga española.

“Es un partido muy bonito para arrancar el año. Será un reto el Real Madrid para todo el equipo. Jugar contra equipos de este nivel hace que cada uno saque su máximo”, apuntó el guardameta “azteca” en conferencia de prensa.

La escuadra “nazarí” ha mejorado su funcionamiento y resultados durante las últimas semanas en el torneo de liga, lo cual les ha permitido abandonar el último puesto en la tabla de posiciones, lugar que habían ocupado desde el inicio del campeonato.

A pesar de la mejoría, el equipo de Ochoa aún se mantiene en la zona de descenso, al ubicarse en la décimo novena posición de la clasificación con nueve unidades, sólo dos por encima de Osasuna, que es el colero de la competición.

“La situación en la que estamos no tenemos que bajar los brazos. Toparemos con resultados positivos que ilusionan y también negativos. No por eso vamos a dejar de pelear”, agregó el ex jugador de América.

Granada ha dejado de ser el equipo más goleado de la competición, situación que habla de la mejoría defensiva empezando por Ochoa, aunque reconoció que mantener su valla impenetrable ante la escuadra “merengue” será difícil, ya que cuentan con jugadores con gran capacidad ofensiva.

Ochoa insistió en que la posibilidad de salir de zona de descenso y mantener la categoría depende de ellos y harán lo posible para hacerle daño al equipo “blanco” en el estadio Santiago Bernabéu.