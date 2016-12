Pascal Nadaud, capitán de la Selección mexicana de Rugby y quien en octubre pasado salió campeón en la final de Rugby Americas North, tras derrotar 32-3 a Guyana, un torneo que es equivalente a la Copa Oro en el futbol.

En una entrevista a Publisport, Nadaud reveló un poco de los secretos de este deporte, que viene revolucionando a México en los últimos seis años.

Pese a no conseguirse el boleto para seguir con vida rumbo al Mundial de Japón en 2019, Las Serpientes de México tienen potencial para que esta disciplina destaque en nuestro país, así lo dio a conocer el atleta que comenzó en este deporte cuando radicaba en Francia.

¿Por qué dejaste de jugar en Francia?

-En primer lugar, acabó mi contrato con el equipo en el que estaba y para estar en la Selección mexicana estar lejos era un poco complicado, era mucho presupuesto para la federación estar trayendo a los jugadores y mandándolos cada que había un partido, estaba un poco fuera del alcance de la federación, entonces era más viable estar en México.

¿Dónde se puede practicar el rugby en nuestro país?

-Si alguien está interesado se puede meter a la página de la federación y ahí en la parte superior derecha, hay un cuadro que dice: busca tu club, ahí podrán localizar a los clubes que estén más cerca de su hogar. Después hay que hacer contacto para saber dirección y costos, es muy sencillo.

¿Qué tan caro o económico es practicar rugby?

-En sí es bastante barato, necesitas unos tacos como los de futbol, un short, una playera, que no te importe que se vaya a romper, porque seguramente eso pasará; un protector bucal que cuesta 20 pesos en cualquier tienda de deportes. Ya cuando estás en un nivel más alto, si te piden una inscripción a la federación que prácticamente es una afiliación y el seguro que te están dando por jugar este tipo de deporte, donde hay un poco de contacto y puede haber lesiones más complicadas.

“El rugby es el papá del futbol americano”: Pascal Nadaud

¿Qué es el rugby?

-Es el papá del futbol americano. El americano nace por el rugby, aunque cambian muchas cosas como los pases que sólo pueden ser para atrás, cuando hay contacto la jugada no se detiene, por mencionar algunas.

¿Qué tan complicado es mantener la cabeza fría durante un partido?

-El rugby es un deporte muy noble aunque no lo parezca, se maneja con muchos valores al momento que estás jugando, eso te lo enseñan cuando estás en la parte del entrenamiento, pero a lo largo de los juegos te das cuenta que hay un respeto hacia los jugadores, hay leyes que te protegen a ti como jugador. Sí, de repente pierdes la cabeza, pero en cuanto pierdes la cabeza salen las tarjetas y las tarjetas te llevan a estar fuera del campo, entonces no te conviene estar fuera de él.

¿Por qué crees que en México el rugby no tiene tanta convocatoria?

-En este tiempo está creciendo, creo que es el tercer deporte más practicado en el mundo, sólo que en México la difusión está más enfocada en el futbol, pero de que está creciendo está creciendo, se ha desarrollado masivamente en los últimos seis años, sólo faltan tres estados de la República en que tengan selección, todos los demás estados tienen.

¿Cómo es la estructura del Rugby en la federación?

-Son dos modalidades, una es Olímpica y la otra es la que vendría siendo como la profesional. En la profesional se juegan 15 contra 15, que es la que casi todo mundo conoce y ve por televisión. El rugby olímpico es siete contra siete, los tiempos son un poquito más cortos, el campo es el mismo, pero es más desgaste. La fisonomía que debes tener es muy diferente uno del otro; en el rugby 15 hay una posición para cada uno, siempre tendrás una posición que podrá encajar con tu perfil físico, si estas chaparrito o con un poco más de peso. En cambio en el rugby 7 sí debes ser más atlético.

¿Qué tanta experiencia tiene la Selección mexicana de Rugby?

-Buena. Ahorita somos tres los que hemos jugado afuera, Nueva Zelanda, Canadá y Francia, pero también tenemos a naturalizados de Argentina.

¿Tienes otra faceta aparte de deportista?

-El modelaje, lo empecé antes de entrar a la Selección, pero lo dejé por lo mismo, porque no me gustaba que me relacionaran con el modelaje y también comencé a tener problemas con cicatrices o golpes, pero conforme pasó el tiempo un amigo me buscó porque se le hizo que mi imagen podría funcionar y he estado trabajando con diferentes marcas.

¿Qué haces cuando no estás en el campo de juego?

-Soy profesor de escalada de niños, es mi trabajo, pero en realidad yo lo veo como mí hobbie, yo veo más como mí trabajo el ser seleccionado nacional y lo que me libera es estar con los niños. Salgo mucho a pasear, camino muchísimo y trato de ver a toda la gente que conozco y estar con mis familiares.

