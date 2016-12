América en busca de fichar a Sebastián Blanco

Las Águilas del América ya planean el Clausura 2017 y tienen la mira puesta en el campeonato y de esta forma, por fin conseguir su décimo tercera copa en el futbo mexicano; ante esta situación, los dirigidos por Ricardo La Volpe se encuentran en busca de su cuarto refuerzo.

Según información de medios argentinos la directiva comandada por Ricardo Peláez estaría dispuesta a pagar cuatro millones de dólares por el futbolista argentino de 28 años, Sebastián blanco, actual jugador del San Lorenzo, jugador que cuenta con características similares a las del ex capitán Rubens Sambueza.

‘Sambu’ fue presentado como el fichaje “bomba” de los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, equipo en donde celebrara su segundo centenario en el futbol mexicano.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en la que las Águilas buscan fichar al actual jugador de San Lorenzo, pues durante la era de Gustavo Matosas, los azulcremas tuvieron acercamientos con el jugador.

Hasta el momento América cuenta con tres refuerzos, los arqueros Agustín Marchesín ex de Santos, Oscar Jiménez, ex de Jaguares y Cristhian Paredes ex de Sol de América.

