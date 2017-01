Definidos los playoffs de la NFL

La temporada regular de la NFL llegó a su fin y en los playoffs podremos ver a algunos de los equipos más populares peleando por acceder al Super Bowl LI, como son los Patriotas, Acereros, Vaqueros, Delfines, Raiders y Empacadores.

Ayer se disputó la semana 17, última de la temporada regular, y en ella se definieron todos los participantes de la postemporada que iniciará el próximo fin de semana.

En la Conferencia Americana los equipos calificados son: Nueva Inglaterra, Oakland, Pittsburgh, Miami, Houston y Kansas City.

Los juegos de comodín serán el Raiders-Texanos, quienes se volverán a enfrentar después de que lo hicieran el pasado 21 de noviembre en el Estadio Azteca. En aquella ocasión los malosos ganaron 27-20.

En el otro enfrentamiento se verán las caras los Delfines y Acereros, que pinta para ser un gran duelo. Miami avanzó como segundo de la Divisón Este (10-6) mientras que Pittsburgh (10-6) fue líder del Norte.

Los Patriotas (14-2), como campeones del Este y número uno de la Conferencia Americana aseguraron que descansarán una semana y cerrar de locales; y los Jefes (12-4), que con el triunfo sobre San Diego, le arrebataron el título de la División Oeste a los Raiders (12-4) y también jugarán hasta la próxima semana.

Por otro lado, en la Conferencia Nacional quedaron definidos las franquicias que jugarán los playoffs: Dallas, Atlanta, Seattle, Green Bay, Gigantes de Nueva York y Detroit.

Los Vaqueros (13-3) siguen soñando con levantar el trofeo Vince Lombardi después de ganar la División Este y terminar como el número uno de la conferencia. Los Halcones (11-5) como ganadores del Sur finalizaron como segundos y ambos equipos descansarán la primera semana.

En los duelos de comodín Green Bay, que venció a Detroit en el último duelo de la temporada, se medirá con los Gigantes de Nueva York. Por su parte, los Leones jugarán con Seattle.

The Playoff Picture is official.#NFLPlayoffs pic.twitter.com/xnmwYZ10Zu

— NFL (@NFL) January 2, 2017