VIDEO: Usain Bolt llama a programa de TV del Manchester y nadie le creé

Vaya sorpresa que se llevó la conductora de Manchester United TV, Mandy Henry cuando durante uno de los programas en vivo recibió una “peculiar” llamada de Usain Bolt, aficionado que quería dar su punto de vista acerca de la actuación del equipo tras la victoria 2-1 ante el Middlesbrough en la Premier League.

El hincha del Manchester United se presentó con el nombre de “Usain de Jamaica” a lo que la guapa conductora bromeó preguntando si se trataba de Usain Bolt, acto seguido, el hombre más rápido del Mundo respondió entre risas: “Sí, soy Usain Bolt”; sin embargo, la presentadora no creyó que fuera el atleta olímpico y lo dejo continuar con su análisis.

“Este es el viejo Manchester United. Se sobrepusieron, presionaron y perseveraron de la forma en que el Manchester lo haría, fue un gran encuentro y estoy muy feliz”, mencionó Usain “Gold”.

Ante esta situación, el hombre más rápido del Mundo confirmó en su cuenta personal de Twitter que él había sido el autor de la llamada, por lo que la conductora se disculpó y lo invitó a llamarlos nuevamente después del partido ante el West Ham.

Sorry Usain – we didn’t think it was you! Enjoy your celebrations in Jamaica & call again after West Ham on Monday night! https://t.co/64hfB6l5Gk

— Mandy Henry (@MandyHenryMedia) 31 de diciembre de 2016