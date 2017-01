El apretado calendario del Tri en el 2017

La Selección Mexicana comandada por el colombiano Juan Carlos Osorio tendrá una apretada agenda para el presente año, tras disputar Copa Confederaciones, Copa Oro, Eliminatoria Mundialista y partidos amistosos.

El Tri buscará olvidar lo sucedido en 2016 y de la mano de jugadores como Héctor Herrera, Andrés Guardado y el “eterno capitán” Rafael Márquez arroparán a las nuevas generaciones para juntos conseguir el éxito.

A continuación te presentamos el calendario del Tricolor.

Copa Confederaciones

El Tri participará en la Copa Confederaciones de Rusia 2017 del 17 de junio al 2 de julio, torneo en donde se espera realice una destacada actuación e inclusive pueda igualar lo hecho en Alemania 2005, en donde quedo en tercer lugar.

18 de junio vs. Portugal

21 de junio vs. Nueva Zelanda

25 de junio vs. Rusia

Copa Oro

El combinado nacional también disputará la Copa Oro, torneo en donde llega como amplio favorito tras coronarse campeón en el 2015, dicho certamen se jugará en Estados Unidos del 7 al 26 de julio; sin embargo, se espera que los nacionales se presenten con un equipo alterno, esto, debido a la recién actividad en la Copa Confederaciones.

(Aún no se realiza el sorteo para la Copa Oro)

Eliminatoria Mundialista

La Selección Mexicana enfrentará en 2017 ocho duelos de Eliminatoria de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018, duelos en donde el Tricolor tratará de asegurar su calificación a la justa mundialista.

Hasta el momento los aztecas suman una derrota y un empate en el Hexagonal Final y se ubican en la según posición, detrás de Costa Rica.

Cabe mencionar que el sorteo para el Mundial de Rusia 2018 se realizará el 1 de diciembre en el país anfitrión.

24 de marzo vs. Costa Rica

28 de marzo vs. Trinidad y Tobago

8 de junio vs. Honduras

11 de junio vs. Estados Unidos

1 de septiembre vs.Panamá

5 de septiembre vs. Costa Rica

6 de octubre vs. Trinidad y Tobago

10 de octubre vs. Honduras

Amistosos

Por otro lado como parte de su preparación ante los eventos ya mencionados, el conjunto azteca disputará tres partidos amistosos; desafortunadamente, sólo se conoce el rival del primero, por lo que ante Islandia, el Tri debutará en el 2017.

8 de febrero vs. Islandia

27 de mayo vs. rival por definir

9 de junio vs. rival por definir

