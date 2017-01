Alberto El Patrón habría mandado al hospital a su propio hermano

Una vez más, el luchador mexicano, Alberto El Patrón, está envuelto en la polémica luego de que se le ha relacionado con un nuevo altercado, pero esta vez ante su hermano, el Hijo de Dos Caras, tras una función en Austria.

Según reporta el medio austriaco, Krone, y varios medios especializados en lucha libre, el ex gladiador de la WWE y su hermano habrían peleado en un club de noche, luego de asistir a un evento de pro-wrestling el pasado 30 de diciembre, en Leoben, Austria.

Es por ello que ambos habrían sido arrestados, e incluso las autoridades habrían tenido que esposar al ex campeón de los Estados Unidos debido a su resistencia.

Dicho medio reporta también que hubo destrozos en la comisaría, pues los hijos de Dos Caras continuaron con la pelea en el lugar, por lo que el luchador menos tuvo que acudir al hospital para ser atendido.

Cabe mencionar que aunque medios como PWInsider confirmaron el arresto de los luchadores,

hasta el momento ninguno de los dos gladiadores han dado a conocer su postura oficial al respecto.

El ahora luchador independiente se encuentra en Estados Unidos, donde se ha encontrado con su novia Paige antes de las grabaciones de Monday Night RAW en Tampa, Florida, mientras que el Hijo de Dos Caras se presentó este lunes en la Arena Naucalpan.

I'm Graz Austria with my little brother @HijoDeDosCaras at the #arnoldschwarzenegger museum

Con mi hermano en este hermoso país pic.twitter.com/IIJgCb71iI

— Alberto El Patron (@VivaDelRio) December 29, 2016