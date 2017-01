Nicolas Castillo advierte que llega a Pumas para ser campeón

El delantero chileno Nicolás Castillo, fue presentado hoy como nuevo refuerzo de Pumas de la UNAM para el próximo torneo de la Primera División del futbol mexicano, el cual arrancará este fin de semana.

Sergio Egea, vicepresidente deportivo del equipo del Pedregal, presentó al atacante andino, a quien consideró como un destacado refuerzo que aportará muchos beneficios al conjunto dirigido por Francisco Palencia.

En rueda de prensa en Cancha dos de Ciudad Universitaria, Castillo dijo en su primer encuentro con la prensa mexicana que su principal objetivo es ayudar al club a ser campeón y no a conseguir logros personales.

El sudamericano, quien trae excelentes cartas de presentación como goleador de su país, indicó que él viene a aportar todo su esfuerzo y trabajo, primero para el equipo, sus compañeros y cuerpo técnico y no a romper marcas individuales o adquirirlas.

“Yo vine a Pumas a ser campeón y a aportar que el equipo juegue bien, según lo que el técnico nos ordene, si durante ese lapso llegan los goles desde luego que serán bienvenidos pero no es mi objetivo central”, aclaró Castillo.

Dijo estar listo para el arranque de la Liga MX, ya que nunca dejó de entrenar y los días que ha estado ya en México se ha adaptado muy bien a las condiciones de la ciudad sin mayores contratiempos.

“Estoy listo para iniciar el torneo si el técnico me considera, el trabajo que he hecho estos días junto a mis nuevos compañeros me ha servido mucho para no perder mi ritmo de juego, espero colaborar en lo que pueda para ganar los primeros tres puntos del torneo”, mencionó.

Señaló que pese a que la Liga MX tiene un nivel más alto que la chilena, él está preparado para poder destacar y sobre todo ayudar a Pumas a conseguir los mejores resultados y remató al decir que espera lucir para no defraudar a quienes confiaron en él.

“La Liga MX es mejor que la chilena sin lugar a dudas, por eso vengo muy ilusionado por la oportunidad que me da Pumas de jugar en México, donde muchos de mis compatriotas han hecho grandes carreras y de ahí han brincado a la selección de mi país”, apuntó.

Descartó que su llegada a México sea el “trampolín” para llegar al futbol europeo, ya que su mente y planes están puestas aquí, en Pumas y en hacer que el equipo sea campeón del futbol mexicano.

“Mi mente está aquí y no en Europa, yo vengo a aportar lo que sé a Pumas y a salir campeón y de paso tener buenas actuaciones que se reflejen en un llamado a la selección de Chile, que sería algo sensacional para mí”, aseveró el bicampeón de goleo con la Universidad Católica.

Finalmente, señaló como algo agradable la posibilidad de debutar en México ante un equipo de los llamados grandes como es el Guadalajara, aunque para él todos los equipos de la liga mexicana son muy fuertes, competitivos, ya que el nivel de juego en general es superior al de muchos países latinos.

Sergio Egea rechaza regreso de paraguayo Torales a Pumas

El vicepresidente Deportivo de Pumas de la UNAM, Sergio Egea, aclaró hoy los rumores que hablan sobre el posible regreso del volante paraguayo Silvio Torales a la organización “auriazul”, luego de versiones periodísticas que lo daban como probabilidad o hecho.

El directivo de los “felinos” señaló que el mediocampista sudamericano ya pertenece de forma completa al club Cerro Porteño de Paraguay, transacción que se realizó en noviembre pasado, cuando Pumas disputaba la liguilla del futbol mexicano ante Tigres de la UANL.

“Torales ya no pertenece a Pumas, todos los derechos contractuales y federativos ya son del Cerro Porteño, por lo que descartamos en Pumas su regreso a la organización”, aclaró.

En conferencia de prensa en la Cancha dos de Ciudad Universitaria, Egea agregó que el futbolista paraguayo no ha estado ya en la mira del conjunto universitario, situación que le extrañó al ver informaciones que hablaban sobre su posible retorno.

“El 25 de noviembre, si mal no recuerdo, se cedieron todas las opciones de compra y derechos federativos al Cerro Porteño en relación a Torales, por eso nos sorprendió esta información falsa que se generó sobre su regreso, la cual nosotros nunca avalamos”, agregó.