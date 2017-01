Matías Almeyda revela que es realista con Jorge Vergara

Aunque Jorge Vergara manifieste de manera constante su deseo de ver campeón a Guadalajara, el técnico del equipo, el argentino Matías Almeyda, dejó en claro que él es realista y que hay todo un proceso para llegar al objetivo.

“Jorge puede decir todos los días que quiere ser campeón, pero yo le digo la realidad todos los días, a él, a ustedes (prensa) y a la gente. Como dueño va a decir que quiere ganar la copa, pero sabe que hay un proceso, continuidad”, aseveró.

Luego del entrenamiento del “Rebaño Sagrado”, que se presentará en el Clausura 2017 este sábado como local ante Pumas de la UNAM, el estratega dijo entender el deseo de Vergara Madrigal, pero reiteró que también sabe del proceso que llevan.

“Él también sabe que hay un proceso, que lo hemos hablado, por eso me da la continuidad, por eso me han hecho cinco años de contrato. Y si no llega (el título) en este campeonato, llegará el otro, y si no llega el otro será el otro”, comentó.

Almeyda, que en septiembre pasado cumplió su primer año al frente del cuadro tapatío, dejó en claro que le gustaría levantar el título y romper la sequía de más de 10 años de Chivas, pero hay otros aspectos a resaltar y que se verán en 2018.

“En año o año y medio Chivas va a tener un equipo para disfrutarlo, con jugadores de fuerzas básicas y que van a valer el triple de lo que valen hoy”, y que cuando llegue el título “dos días seguidos me voy a quedar en La Minerva”.

El “Pelado” Almeyda fue cuestionado de su actualidad con el equipo y se declaró contento, comprometido y en espera de cumplir su contrato pese a las ofertas que le han llegado.

Finalmente, comentó que Omar Bravo, quien trabaja con el equipo, no tiene cabida en el aspecto deportivo, por lo que Chivas deberá resolver su situación contractual, al tiempo de comentar que el delantero merece un partido de despedida.