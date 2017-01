Agente del Chicharito desmiente salida del mexicano del Bayer Leverkusen

Chicharito no está en venta y el Bayer Leverkusen seguirá siendo su club. Así lo aseguró el representante del delantero, Eduardo Hernández, quien se dijo desconcertado por lo publicado este jueves por el diario Bild, que aseguró el mexicano podría salir del equipo por sus actitudes al interior del vestidor, donde es considerado egoísta.

“Desconozco qué diario es, pero al tener conocimiento de lo que se publica hablé directamente con la directiva del Bayer y me dijo que no hay nada de cierto, es más, que Javier no está en venta; con eso, pues descalifica lo que se publica”, expresó Eduardo Hernández vía telefónica a Mediotiempo.

El delantero tapatío, según palabras del agente, se encuentra tranquilo, aunque de alguna manera molesto por lo que dicho diario alemán publicó en cuanto a su relación con el equipo.

“Sí, yo ya hablé con él, se encuentra tranquilo, aunque de alguna manera molesta que se digan cosas que no son. Le comenté que ya hablé con la directiva y que todo está en orden y que no está en venta”, añadió el representante del atacante.

El rotativo germano incluso mencionó que el Leverkusen esperaba 25 millones de euros para ceder al jugador, cuyo contrato con el club de las Aspirinas expira en 2018. Actualmente, Chicharito está en Estados Unidos para disputar la “Florida Cup”, un torneo amistoso previo a la reanudación de la Bundesliga el 22 de enero.