Pep Guardiola asegura que no se retirará del futbol

El español Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, descartó que pueda retirarse del futbol en las próximas temporadas, pues dejó en claro que sus comentarios acerca de este tema fueron malinterpretados.

Hace unos días el estratega ibérico concedió una entrevista para la cadena “NBC”, en la cual comentó que no seguirá como entrenador cuando sea una persona de mayor edad; sin embargo, este jueves cortó de tajo los rumores que apuntaban a que dejaría su cargo en un futuro cercano.

“En la entrevista dije que no sería entrenador cuando tenga 60 años, pero chicos, tengo 45. No voy a retirarme en los próximos tres, cuatro, cinco o siete años, me encanta mi trabajo y estoy en el lugar perfecto para llevarlo a cabo, sobre todo aquí en Inglaterra”, explicó en conferencia de prensa.

El timonel aseguró que tocó el tema del retiro porque en el futuro planea cumplir otros objetivos, los cuales ya no estarán ligados con el futbol.

“En el futuro quiero hacer algo más en mi vida. Empecé a jugar este deporte desde muy joven y toda mi carrera he estado dentro del terreno de juego, tal vez no fue apropiado decir que estoy empezando a decir adiós pero sé en lo que estoy pensando cuando digo que voy a retirarme”, señaló.

