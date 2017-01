"Hubiese sido linda otra salida de América": Sambueza

Se fue de México siendo de América y regreso siendo del Toluca. Rubens Sambueza volvió a la Ciudad de México para reportarse con los Diablos Rojos luego de que las Águilas lo negociaron tras la final en un traspaso que no dejó satisfecho al excapitan azulcrema.

“Hubiese sido lindo (otra forma de salir de América), pero el futbol es así, las cosas pasan y uno no tiene mucha voz. No tengo nada en contra del América, solo agradecimiento por todo el tiempo que estuve ahí, siempre me trataron muy bien”, manifestó.

Sambueza también hizo referencia a los cuestionamientos por indisciplinas que ha tenido y expresó que si bien es un tema importante, también hay otros factores que se deben tomar en cuenta en el rendimiento de un jugador.

“Parece que al margen de eso (indisciplinas) hay que ver cómo se entrega el jugador, la forma de entrenar, si es positivo para el equipo, pero me voy tranquilo, platicamos con la directiva y tratamos de llegar a un buen acuerdo”, dijo sobre su salida de América.

El naturalizado mexicano también se dijo afortunado por poder jugar con otro club que cumple 100 años al tiempo que tiene claro que su debut sería en la Jornada 2, justo cuando Toluca enfrente al América.

“Soy un afortunado, hoy el Toluca me abre las puertas para estar en un gran club y mis expectativas son muy grandes en lo personal, es un año muy importante para Toluca y creo que hay muy buen plantel.

“Viví cosas lindas con grandes recuerdos, sin duda que será un momento especial reencontrarme con compañeros y con la gente que siempre nos apoyó, pero el futbol es así, este trabajo es así, hoy me toca defender la playera del Toluca y lo haré como en todos los clubes en los que he estado”, puntualizó.