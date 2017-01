Piloto es alcanzado por un rayo durante el Rally Dakar 2017

Durante la décimo quinta etapa del Rally Dakar 2017 se suscitó un increíble acontecimiento, cuando el piloto eslovaco de KTM, Ivan Jakes fue impactado por un rayo; sin embargo, a pesar de la situación, decidió terminar la carrera.

“Sentí que el manubrio temblaba. Todo se me movía”, detalló Ivan Jakes a los medios.

Cabe destacar que como consecuencias de la descarga, el piloto presentaba mareos y problemas de visión, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

“Los síntomas que presentaba eran dolor en el lado izquierdo del cuerpo y mialgias en toda la masa muscular, así que fue al hospital para tomarle muestras de sangre y vigilar el brazo izquierdo, así mismo, presentaba trastorno visual. En el momento de la caída del rayo tuvo un cuadro confesional, dejó de ver”, mencionó la doctora Marcela Lauko.

Ante esta situación, el jefe del equipo de Jakes aseguró que el joven piloto tuvo suerte de haber mantenido el control de su moto, ya que de haber apoyado algún pie sobre el piso hubiese sido impactado completamente por el rayo.

Cabe destacar que Jakes clasificó a la siguiente etapa y se encuentra en el puesto 16 de la clasificación general, por lo que continúa en busca del campeonato y participará este jueves en la cuarta etapa del Dally Dakar 2017.

Su electro esta bien, no parece haber daño del músculo cardiaco, pero lo que ocurre con la masa muscular uno sabe cómo empieza pero no hasta dónde llega y cómo termina. La electricidad puede provocar fallo renal, así que hay que vigilarlo”, menciono la doctora ante la posible continuidad del piloto en el Rally Dakar 2017.

Unusual: Ivan Jakes (🏍) was struck by lightning yesterday. He feels better, and took the start of Stage 4. (📸: @willitomendieta) #Dakar2017 pic.twitter.com/hCuLMLpUr0

— DAKAR RALLY (@dakar) 5 de enero de 2017