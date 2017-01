VIDEO: ‘"Joserra" critica a Higuera tras polémico mensaje a Pumas

Sin duda alguna el mensaje de José Luis Higuera sobre los Pumas de la UNAM en redes sociales, sigue dando de que hablar, puesto que no causó mucha gracia entre aficionados, ex jugadores y medios de comunicación.

Ante esta situación, José Ramón Fernández, comentarista de ESPN arremetido contra Higuera y le pidió tener más respeto ante sus rivales, en especial con el equipo representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Son cosas que no debe hacer José Luis Higuera, tiene un puesto importante en Guadalajara; no es aficionado, es directivo de Chivas, no es un tuit de buen gusto. Higuera debe saber que no puede hacerlo como miembro del cuerpo directivo.

Los Pumas no son unos “gatitos” José Luis Higuera, los Pumas son los Pumas de la UNAM, más respeto a la Universidad”, mencionó el destacado periodista en el programa “Fútbol Picante”.

Para finalizar los miembros de la mesa de ESPN le hicieron una peculiar invitación a José Luis Higuera, en donde le recomendaron que si iba a seguir publicando tuits de mal gusto, por lo menos fueran más divertidos.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV