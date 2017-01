Cohen Bramall, de obrero a jugador del Arsenal

Cohen Bramall está viviendo el sueño que muchos aficionados al futbol quisieran al pasar de ser un obrero desempleado a formar parte de las filas de uno de los equipos más importantes de la Premier League de Inglaterra.

El joven de 20 años jugaba en el Hednesfor Town de la liga regional y trabajaba en el Bentley Motors; sin embargo, perdió su trabajo de manera repentina, afortunadamente para él Arsene Wegner lo vio y decidió ficharlo para el Arsenal.

Bramar fue traspasado por 40 mil libras (48 mil quinientos dólares) después de que el entrenador de los gunners viera similitudes con el inglés Ashley Cole, quien jugó siete años con el conjunto londinense.

“Increíble, increíble. Es un sueño hecho realidad. No puedo creer que esté aquí”, declaró el futbolista al sitio web del Arsenal.

Cohen siguió expresando su asombro por como se dio su fichaje: “Jugué un partido contra el Birmingham City el lunes. El martes, me despidieron de Bentley Motors, y, el miércoles llegó el Arsenal”.

Por último explicó que entrenó dos días con el primer equipo y que de ahí le ofrecieron un contrato.

Bramar jugará con el equipo Sub-23 y en el primer equipo deberá competir con Nacho Monreal y Kieran Gibbs.

