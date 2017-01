Falleció "Drax Shadow", niño "contratado’ por WWE

Hace más de un año, WWE anunció la firma de la ‘estrella honoraria’ Elijah Mainville, un niño que sufría neuroblastoma en su cuarta etapa; desgraciadamente perdió la lucha contra la enfermedad y falleció a los 9 años de edad.

WWE anunció el fallecimiento de la “pequeña estrella” quien en agosto de 2015 fue “contratado” por la empresa después de conocer su historia y que mandara un video para ingresar al Reality Show Tough Enogh.

Mainville conocido como “Drax Shadow”, fue recibido en esa ocasión por Cody Rhodes en su personaje de Stardust, y en su debut en la NJPW le dedicó su primer combate.

WWE extends its deepest condolences to the family of Elijah Mainville, aka “Drax Shadow." https://t.co/O3YFZQWJGN pic.twitter.com/ujQzuaAcR8

— WWE (@WWE) January 9, 2017