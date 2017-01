Dallas Cowboys lanza "trámite" para quien quiera ser su fan

De cara al duelo contra Green Bay por el título divisional, los Dallas Cowboys publicaron una ‘forma’ rellenable, para todos aquellos que quieran convertirse en aficionados del equipo ahora que están en tan buen nivel.

Dak Prescott, Ezekiel Elliot y el resto de la franquicia han cosechado resultados que parecían imposibles, debido a lo mostrado en campañas pasadas, por lo que en esta temporada han surgido nuevos ‘seguidores’ de los Vaqueros.

Por lo tanto, el conjunto de la Estrella Solitaria lanzó en redes sociales una ‘plantilla’ en la que preguntan tu nombre, desde cuándo eres fan, si alguna vez has hablado mal del equipo, si habías sido seguidor de los Redskins, Eagles, Giants, Packers o Steelers anteriormente y las razones por las que dejaste de serlo.

También te piden que reconozcas de quiénes son los rostros de cuatro de los jugadores del equipo y si te importa trabajar en el Día de Gracias, con el fin de determinar si eres apto para ser un fanático de Dallas.

A continuación te dejamos el tuit para que decidas si te quieres unir a la fiebre vaquera.

Thanks for your inquiry about the Dallas Cowboys’ bandwagon. Spots are filling up fast, don't miss out!

Download: https://t.co/RljLeEaqHo pic.twitter.com/2euKnUZ30N

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) January 10, 2017