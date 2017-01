VIDEO: Aficionados de los Chargers queman playeras

Sin duda alguna la mudanza de los Chargers de San Diego a Los Ángeles no ha sido del todo aceptada por los seguidores del equipo.

Después de que se diera a conocer oficialmente el traspaso de la franquicia, gran cantidad de aficionados externaron su molestia a través de redes sociales.

Diversos vídeos de fanáticos en señal de desaprobación han circulado en internet, uno de ellos fue captado a las fueras de las oficinas lanzando huevos, mientras que otro prendió fuego a la bandera y playeras del equipo en la entrada principal.

Cabe destacar que los “cargadores” estuvieron en el Qualcomm Stadium aproximadamente seis décadas, por lo que el cambio ha caído como un balde de agua fría a todos los aficionados; sin embargo, los Chargers regresarán a la ciudad que los vio debutar en la NFL en la dedada de los 60’s.

Hurt is real for Chargers fans. Man egging Chargers HQ after news they'll announce move to LA Thursday @nbcsandiego #NBC7 pic.twitter.com/ZYuA3FRWaF

— Omari Fleming (@OmariNBCSD) January 12, 2017