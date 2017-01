Reportera de los Suns de Phoenix "pierde su cámara" en la Arena Ciudad de México

Los problemas de seguridad en México surgen a todos lo niveles y el deporte no es la excepción, pues según información el diario El Universal, una reportera que acompaña a los Suns de Phoenix para su partido en suelo azteca “extravió” la cámara con la que realiza sus reportajes, o más bien se la “extraviaron”.

A pesar de que ha existido vigilancia en todos los eventos que se desencadenaron con la visita de la NBA en México, en el entrenamiento del miércoles la reportera Lindsey Smith sufrió un percance del que no hubo vuelta atrás y es que dio a conocer que había perdido su cámara, por lo que de inmediato empezaron las tareas de búsqueda, pero sin fortuna.

Al final de la práctica los encargados de la seguridad de la Arena Ciudad de México no tuvieron más remedio que realizar revisión a cada uno de los integrantes de la prensa para que no se le fuera a “clavar un vidrio”a alguno, sin embargo todos salieron limpios y Lindsey Smith no tuvo más remedio que olvidarse de su herramienta de trabajo porque nunca apareció.

Aunque no se dieron más detalles al respecto y tampoco se hizo más público el tema, es un hecho que este tipo de actitudes solo manchan los eventos internacionales en México, ojalá que el que haya tomado “prestada por error la cámara” la devuelva tarde o temprano.

Following Wednesday's practice, the Suns and the @Dallasmavs teamed up to host an @nbacares Clinic. #ThisIsWhyWePlay #SunsInMexico pic.twitter.com/MH7JXrIEhy