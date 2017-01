Agenda de los mexicanos que juegan en Europa

Benfica, equipo donde participa el delantero mexicano Raúl Jiménez, saldrá a la cancha del estadio Da Luz, donde recibirá al Boavista por la fecha 17 del torneo de liga, con la intención de consolidarse como líderes absolutos de la competición.

Luego de conseguir a media semana su boleto a ronda de semifinales en la Copa de la Liga, tras vencer a Guimaraes por 2-0, las “águilas” darán vuelta a la página y tornarán su atención a la Primera Liga del futbol portugués, donde a pesar de ser líderes, no se pueden dar el lujo de aflojar el paso.

Tras 16 jornadas disputadas, Benfica goza de una saludable ventaja de seis puntos sobre el conjunto de Porto, su más cercano perseguidor, pero ante Boavista deberá afianzar su condición de favorito y llevarse los tres puntos en casa.

Este sábado inicia la actividad cuando entren en acción Raúl Jiménez y Benfica|PUBLISPORT

Con el regreso del delantero brasileño Jonas al equipo tras un periodo de inactividad, la presencia de Jiménez en el once inicial no está asegurada, sin embargo, intentará aprovechar los minutos dados en cancha por el estratega Rui Vitoria. El ex jugador de América no vio la cancha en la victoria de media semana sobre Guimaraes.

La escuadra capitalina es hasta el momento la mejor ofensiva del torneo con 34 tantos marcados, y no ha recibido gol en sus últimos tres partidos del torneo de liga.

Por su parte, las “panteras” de Boavista han tenido una actuación destacada en el campeonato, colocándose en el noveno puesto de la tabla con 20 puntos, luego de que se esperara que fuera uno de los equipos que estaría peleando por mantener un puesto en la primera división.

El último enfrentamiento entre estos planteles se resolvió a favor de Benfica por marcador de 1-0, en durante la anterior edición del campeonato de liga. El pitazo inicial se efectuará en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México.