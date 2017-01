Cardozo asegura que Sambueza no sentirá los colores de Toluca

La contratación de Rubens Sambueza con los ‘Diablos Rojos’ del Toluca sigue dando de que hablar, puesto que diversos aficionados y ex jugadores no están del todo conformes con la llegada del ex capitán de las Águilas del América.

Ante esta situación, José Saturnino Cardozo, ex goleador del conjunto choricero habló del nuevo jugador de Toluca y expresó su inconformidad ante su fichaje, además de asegurar que no ha olvidado del todo a la escuadra de la capital.

“No es como Sinha, Hernán Cristante, o yo; yo creó que va a estar más pendiente de lo que haga América de lo que de repente pueda hacer Toluca. Va a aportar lo suyo por ser un jugador con carácter, pero lógicamente no va a sentir lo que siente uno, de lo que es Toluca, la ‘Bombonera’, la gente; porque hablaría de lo profesional y no del cariño que le tendrá al Club”, declaró el ‘Príncipe Guaraní’ en entrevista para Fox Sports.

Así mismo, el histórico jugador también manifestó su deseo por regresar al banquillo de la escuadra mexiquense y señaló que el actual Toluca no se compara con el que él dirigió meses atrás.

“El Toluca de Cardozo humillaba a América y Chivas. Actualmente, no veo un equipo que juegue como nosotros. Me veo dirigiendo más adelante al Toluca; no creo que me cierren las puertas”, finalizó.

