VIDEO: "Mou" contesta teléfono de reportero en plena conferencia

Divertido momento se vivió durante la conferencia del Manchester United cuando el timonel del los ‘Red Devils’, José Mourinho contestó el celular de uno de los representantes de los medios de comunicación.

Las acciones ocurrieron durante la rueda de prensa realizada para revelar los últimos detalles previo al encuentro de la Premier League ante el Liverpool, cuando uno de los dispositivos móviles que habían dejado para grabar las declaraciones del técnico portugués empezó a sonar.

Ante esta situación, ‘Mou’ interrumpió su participación para responder la llamada y provocar un par de risas en la sala.

“¿Hola?, es de TalkSport”, mencionó el estratega antes de pasarle el teléfono al reportero, quién inmediatamente se disculpó por la interrupción.

Put it on silent next time, mate! 😂 pic.twitter.com/RreuxH1vDJ

— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2017