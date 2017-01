Pogba estrena emoji en Twitter

El actual jugador del Manchester United, Paul Pogba es conocido mundialmente debido a su increíble calidad dentro del terreno de juego y a sus excentricidades fuera del él; en esta ocasión el francés presumió en redes sociales su propio emoji personalizado.

Pogba es el primer futbolista del Mundo en tener su propio emoji y lo hizo en la antesala del Clásico de Inglaterra entre Manchester United y Liverpool, duelo que se disputará el próximo 15 de enero en la cancha del Old Trafford.

“Ouloulou me convertí en un emoji. Gracias Twitter por hacer un emoji conmigo, hay que divertirnos y patear algunos traseros con el Man Utd”, se puede leer en el perfil del jugador.

Cabe restar que en dicho emoji el jugador del United aparece con el tradicional jersey rojo; desafortunadamente, no será permanente en Twitter puesto que sólo estará disponible hasta el 5 de febrero y lo podrán usar todos los usuarios de Twitter al escribir #pogba.

Ouloulou suis devenu un emoji👊🏾 thanks twitter for emojing me, let’s

have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt

— Paul Pogba (@paulpogba) 13 de enero de 2017