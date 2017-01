VIDEO: Carlos Tevez se despide de la afición de Boca con emotivo video

A través de un video publicado en redes sociales, Carlos Tevez, ahora ex jugador de Boca Juniors reveló los motivos de sus salida de la escuadra argentina, además de aprovechar dicha grabación para enviar un emotivo mensaje de despedida a la afición “Xeneize”.

“Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el carió y todo el amor que siempre me brindaron, no es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo; es muy difícil decir que ya no soy jugador del club que amo…”, manifestó el futbolista.

Así mismo, Tevez aseguró que el amor que le tiene a la escuadra “Azul y oro” es tan grande que a pesar de las circunstancias siempre llevará presente sus colores.

“El amor que yo sentía por la camiseta de Boca siempre fue auténtico, no importa la camiseta que yo use, siempre voy a tener tatuada la azul y oro”, declaró el ‘Apache’.

Cabe destacar que Carlos Tevez vestirá la camiseta del Shangai Shenhua de China tras haber firmado un contrato de 40 millones de dólares al año.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV