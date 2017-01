FOTOS: Larissa Riquelme desata polémica en Twitter con la hija de Caniggia

Larissa Riquelme salió a la defensa de su país luego de que la hija del exfutbolista Claudio Caniggia, Charlotte, diera una polémica opinión de los paraguayos.

Hace unos días, la modelo argentina, relató para un programa de televisión la siguiente anécdota: “Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho. Y me estaba diciendo para quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama… Era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en guaraní cancelé la cita”, por lo que Riquelme arremetió contra ella a través de su cuenta de Twitter.

La recordada como la ‘novia del mundial’ calificó como xenófobicos los comentarios; además de señalar que “le faltan algunos tornillos”.

La hija del ‘Pájaro’ Caniggia también uso su cuenta de la red social de los 140 caracteres para pedir una disculpa al pueblo paraguayo. “Pido disculpas a la gente de Paraguay, no tuve intención de ofender a nadie , fui muchas veces y me trataron muy bien, los quiero”, escribió la joven 23 años de edad.

xenofobia – La xenofobia es el miedo, rechazo u odio al extranjero.. La definición exacta para C.G. Pero Fuerza!Somos más que tus opciones! — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) January 12, 2017

Cómo existen personas tan vacías y huecas? Mínimo le faltan algunos tornillos!Nuestro dulce idioma Guarani, el acento Paraguayo encantan!!👏🏻 — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) January 12, 2017

El español Paraguayo posee marcas características del español hablado en el norte de España! Gente mamaracha q quiere ofender el idioma! 😶 pic.twitter.com/92t8oisUx7 — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) January 12, 2017

La bella novia del Mundial no se quedó callada en cuanto hablaron de su país|TWITTER

