Tras dos expulsiones, Chivas deja escapar el triunfo ante Rayados

Todo parecía indicar que Chivas sumaría su segundo triunfo del Clausura 2017, no obstante dos expulsiones le jugaron en contra y Monterrey aprovechó para sellar la cuenta 2-2, pese a que se encontraba dos goles abajo en el marcador hasta el minuto 55.

El Estadio BBVA Bancomer fue el escenario en el que el Rebaño dejó escapar los tres puntos de la Jornada 2, pese a ponerse al frente en el marcador apenas al 9’.

Todo era felicidad para el cuadro rojiblanco, luego de que su refuerzo ‘bomba’ se estrenara como goleador con una gran anotación: Tras un mal rechace de los Rayados, Rodolfo Pizarro prendió el esférico de volea desde afuera del área, para fulminar a Alexander Domínguez e inaugurar el marcador 1-0.

Tan sólo 12 minutos después apareció Edwin Hernández para anotar el segundo tras una jugada que inició desde la esquina derecha, el ‘Aris’ entró sólo al área a rematar el centro en su primer intento por anotar, el cual falló por un rechace del portero rayado, pero la segunda vez no perdonó y con un remate de cabeza puso la cuenta 2-0 a favor de los tapatíos. No obstante, no todo fue felicidad para los visitantes antes del descanso, pues al 33’ el ‘Gallito’ Vázquez se ganó la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Celio Ortíz.

El segundo tiempo fue un total desastre para los de Guadalajara, ya que apenas al 50’ Jair Pereira se ganó la segunda tarjeta amarilla, debido a que el silbante consideró que hizo tiempo al cobrar un tiro libre, por lo que el cuadro dirigido por Matías Almeyda jugó desde entonces con nueve hombres.

Rayados reaccionó de inmediato a la ventaja y fue desde los botines de Rogelio Funes Mori donde salió el disparo con el que acortó distancias al 55’, luego de un mal rechace de Rodolfo Cota. 15 minutos más tarde fue Dorlan Pabón firmó el 2-2 definitivo con un auténtico golazo desde afuera del área, cañonazo al que no pudo llegar el portero rojiblanco pese a su espectacular vuelo.

De esta manera, Monterrey se queda momentáneamente en el tercer lugar de la clasificación con cuatro unidades, mismas que Chivas, un lugar abajo.