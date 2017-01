Aficionados de futbol lanzan serpientes a portería rival

Curioso momento se vivió en el partido entre Sydney FC y Western Sydney Wanderer del futbol de Australia, cuando aficionados del primer equipo lanzaron serpientes de plástico a la portería rival.

Dicho acto ocurrió tras finalizar el medio tiempo del encuentro, en señal de desaprobación de la contratación de Vedran Janjotevic ex jugador de Sydney FC como nuevo arquero del West Sydney Wanderer.

There's legitimately a snake hanging in former @SydneyFC goalkeeper @V_Janjetovic's net #SydneyDerby @TheCove23 pic.twitter.com/gddQ5xZqhD

— Adam Marsters (@AdamMarsters) January 14, 2017