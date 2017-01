Shaquille O"Neal podría pelear en la WWE

Muchos duelos se han manejado para Wrestlemania 33, sin embargo ninguno está confirmado. Pero hay uno que parece podría realizarse y los dos involucrados están interesados en llevarlo a cabo.

En 2009 Shaquille O’Neal apareció en RAW y se encaró con Big Show, en lo que quedó en empujones y un reto en el aire. Sin embargo por su trabajo como jugador de la NBA el altercado no pudo llegar a un duelo sobre el ring. Posteriormente, Shaq se encaró con Show y Kane en Battle Royal en honor a André el Gigante en Wrestlemania 32.

Big Show y O’Neal se han estado preparando en el gimnasio y se han lanzado retos por redes sociales. Pero por el momento WWE no ha confirmado el duelo.

Hey @Shaq…glad your training!!

Because so am I! #GiantAbs #WrestleMania pic.twitter.com/1WepdkHqWj

— Big Show (@WWETheBigShow) January 15, 2017