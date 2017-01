Antonella Fiordelisi, la esgrimista que incita a Gonzalo Higuaín

Gonzalo Higuaín se vio envuelto en una polémica iniciando el 2017 al pedirle fotos de su trasero a la esgrimista italiana Antonella Fiordelisi.

La también modelo hizo pública una conversación que mantuvo con el jugador de la Juventus a través de Instagram y que difundió el sitio elbalonrosa.com

“Higuaín me pide fotos de mi culo en Instagram. ¡Qué enfermo!”, es lo que dio a conocer la chica de 18 años. Sin embargo, ante el escándalo que se generó decidió retractarse con un mensaje en Facebook

“Sólo para aclarar. Con Higuaín hablamos un par de veces por Instagram. La nuestra ha sido una conversación juguetona y divertida. No quería ofenderlo, porque los enfermos son otros y no Higuaín que conmigo se ha comportado de un modo educado y nunca inoportuno. Le pido disculpas. No era mi intención ofenderlo ni crear chismes inexistentes. La mía fue una simple broma”.

De esta forma, Antonella trató de restarle importancia a algo que ella misma inició al hacerlo público. Eso sí, Higuaín tiene muy buen gusto.

