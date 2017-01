Futbolista “presume” tremendo chichón en la cabeza

Tom Stewart, portero del Whitehawk de Inglaterra, no tuvo el mejor sábado después de que tuviera que abandonar el juego ante Dulwich Hamlet debido a un golpe en la cabeza le provocó un chichón casi del tamaño de una pelota de golf.

El guardameta recibió una patada en la cabeza pero no fue sancionada por el árbitro del encuentro.

Stewart presumió en Twitter el chipote que se le hizo en la frente

Además de perder a su portero, el Whitehawk fue goleado 4-0, por lo que todavía resultó peor para Tom y sus compañeros.

Not the Saturday I hoped for gutted for the lads today 😔 @HawksFCOfficial pic.twitter.com/DNkOBpARoh

@HawksFCOfficial @HawkArmy That is why good looking lads shouldn't go in goal #CPFC pic.twitter.com/mzMWANhucD

— Kevin Hunter Day (@kevinhunterday) January 14, 2017