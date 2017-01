Hermano del ‘Chucho’ Benítez niega haber agredido a hija del Piojo Herrera

La revista TVyNovelas reportó que Mishelle Herrera, hija del entrenador Miguel Herrera, fue agredida por Ronny Benítez, hermano del fallecido futbolista Christian Benítez, por lo que terminó internada en un hospital. Sin embargo, ella desmintió esta información y ahora también lo hizo el otro implicado.

Según información del diario Récord, Ronny estuvo en la casa de Michelle el pasado 11 de enero pero en ningún momento agredió a la hija del ‘Piojo’.

“Yo sí asistí a casa de Mishelle el 11 de enero, porque como todo mundo sabe ella y yo llevamos una amistad de muchísimos años atrás. Mucha gente dice que yo agredí a Mishelle cuando no es así, símplemente fueron pláticas que tuvimos ese día, y nada más; de hecho, ayer platicábamos y nos sacamos de onda con esa noticia”, declaró para el diario el delantero ecuatoriano.

De igual forma explicó que Mishelle sí fue al hospital pero lo hizo por un problema estomacal.

“Tú sabes que por cualquier cosilla que uno dice se hace un chisme. Mishelle terminó en el hospital, pero porque le dio gastritis, no por otro tipo de situaciones y yo, la verdad, ya no estaba en ese momento en su casa. Son situaciones que simplemente nos dieron risa, pero yo quiero aclarar las cosas porque no me gustaría que dañen nuestra imagen”, agregó Benítez.