Muere legendario luchador de la WWE

La ex estrella de la WWE, James Reiher, mejor conocido como Jimmy “Superfly” Snuka falleció a los 73 años, el domingo 15 de enero, tras una fuerte batalla contra el cáncer de estómago; así lo dio a conocer su hija Tamina Snuka, a través de su cuenta personal de Instagram.

“Te amo papá, por siempre mi padre”, se puede leer en la publicación de la también luchadora profesional, acompañada de una emotiva imagen.

Cabe destacar que “Superfly” saltó a la fama como luchador en la década de los 80’s debido a su extraordinario estilo aéreo dentro del cuadrilátero y su característico traje de “Tarzan.

Ante esta situación el también actor y ex luchador Dwayne Jonhson, mejor conocido como “La Roca” envió un mensaje de apoyo a la familia Snuka, ante la lamentable perdida.

Our family @TaminaSnuka asked me to share the sad news that her dad Jimmy Snuka has just passed away. Alofa atu i le aiga atoa. #RIPSuperfly

— Dwayne Johnson (@TheRock) 15 de enero de 2017