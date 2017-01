VIDEO: Gignac hace de las suyas con tal de no ser grabado por las cámaras

André-Pierre Gignac ha caído con el pie derecho en el futbol mexicano, ya que se ha consagrado campeón de liga en dos ocasiones con los Tigres de la UANL, también se alzó como campeón goleador y es uno de los consentidos de la afición, sin embargo con la prensa no tiene una muy buena relación.

Y es que el atacante francés no tenido acercamiento con los medios de comunicación desde su llegada, no ha ofrecido entrevistas y tampoco suele dar declaraciones de ningún tipo, por ello cuando ve que las cámaras se acercan a él de inmediato hace lo imposible por no ser captado.

Tal y como ocurrió en el entrenamiento del lunes de los Tigres, pues cuando se percató que las cámaras lo tenían en la mira prefirió cubrirse el rostro con una sudadera con tal de no salir a cuadro, en uno más de los intentos del francés por no aparecer en la presa mexicana.