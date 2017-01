Carlos Salcido pide unión para crear asociación de futbolistas

El balompié mexicano necesita una asociación de futbolistas, aceptó el defensa de Chivas de Guadalajara, Carlos Salcido, quien se mostró dispuesto a ser parte de ella en busca de que se convierta en un parteaguas que beneficie al futbolista.

“Es necesario ya, es la realidad. Lo que sí pediría que todos los jugadores se unan, que estemos realmente unidos, no solo aquellos que en su momento estén más lastimados”, dijo.

Aseguró que en el futbol “hay jugadores que puedan pasar su carrera sin necesitar nada, pero del 100 por ciento, 80 tendrá algún problema”.

Aceptó que le gustaría ser parte de esta agrupación porque “si hay algo, he escuchado de Rafa (Márquez) y lo que me gusta demasiado es que dice que quisiera dejar algo y ayudar al futbol mexicano, ayudar a los jóvenes que vienen de abajo y ayudar cuando realmente se tiene que ayudar”.

“Claro que por eso me gustaría ayudar, formar un parteaguas de algo bueno y ya veremos. La verdad estoy en toda la disposición para tratar de apoyar lo que se pueda hacer”, estableció.

Asimismo dejó en claro que lo que se pretende con esta asociación es de buscar lo mejor para el jugador, pero sin entrar en conflicto con los dirigentes.

“Lo dijo Rafa, no buscamos pelear, se busca dialogar, se buscan muchas cosas tranquilas sin hacerle daño a nadie y no se tiene que especular. Creo que esto no es como para ir en contra de la gente o de los dueños, tratar de estar buscando un poco lo justo y nada más”, sentenció.

Tantos extranjeros en la Liga MX afectará en el futuro

Carlos Salcido dejó en claro que el número tan elevado de futbolistas extranjeros que hay en la Liga MX afectará en un futuro a la Selección mexicana, ya que habrá pocas opciones para elegir.

“Hoy no se resiente, pero a futuro la selección mexicana podría sufrir las consecuencias al no encontrar talento nacional que permita aspirar a cosas grandes”, dijo.

Aseguró que no tiene nada en contra el futbolista que viene de otro país a trabajar a México, ya que recordó que él militó en el futbol de Holanda y de Inglaterra, con PSV Eindhoven y Fulham, de manera respectiva.

“No es nada en contra de la gente, en su momento fui a jugar fuera y en su momento todo es merecido para cualquier compañero de profesión, sea de donde sea. Siempre que te requiere un equipo en otro país, es bueno, no es nada en contra de ellos”, apuntó.

Aseguró que únicamente se trata de ver por el bien del futbol mexicano y el surgimiento de jóvenes que nutran al representativo nacional en un futuro.

“Es simplemente ver un poquito a futuro por las cosas nuestras, como la selección, tratar de tener más mexicanos en el extranjero, darles esa salida, tratar de vendernos más, como decimos. Creo que ahí empieza a haber ese tipo de tapones, que sobre todo las generaciones de abajo lo pueden sufrir”, estableció.

El mundialista en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 destacó que se debe conocer cuáles son los objetivos de la gente de “pantalón largo” con estas medidas de la regla 10/8.

“Hay que ver realmente qué es lo que ellos (dirigentes) están buscando o qué pretenden, pero sí hay cosas que son claras y que a futuro nos pueden perjudicar, con todo respeto”, sentenció.