Revela La Volpe que trató de convencer a Sambueza de que no se fuera

Ricardo La Volpe, técnico del América, reveló que intentó convencer a Rubens Sambueza para quedarse en América después de que le expresó sus deseos de salir de la institución tras perder la final del Apertura 2016 ante Tigres.

“Hay una buena relación y me dice: ‘quiero salir del equipo’ y a mí no me sorprendió, más bien no lo podía creer y dije: ‘¿Cómo? Eres la figura, el capitán’. Quise convencerlo pero dije igual tengo que aceptar lo que diga un jugador y si quiere salir no lo puedo obligar a jugar en una institución y esa conversación quedó tambaleando.

En una conversación que el estratega argentino tuvo con Iván Zamorano para Univisión, La Volpe señaló que lo sucedido en esa final cuando se fue expulsado en el tiempo extra “mató” a Sambu y con ello sus deseos de seguir en el cuadro de Coapa.

“Yo creo que él decide decirle a Peláez de la salida después de lo que pasó en el último partido con Tigres”, expresó La Volpe al tiempo que reconoció que la directiva también lo cuestionó por no haber sacado de la cancha a Sambueza cuando estaba amonestado y existía la posibilidad de que el árbitro lo echara.

“Sé por amigos y conocidos que lo mataron, echándole una culpa. Hasta la propia dirigencia me dijo ‘¿por qué no lo sacaste?’. Cómo voy a sacar al mejor jugador que tengo, el que me puede mantener la pelota, quitarle la iniciativa a Tigres para terminar el partido, lo necesitaba”, manifestó.