Hernán Cristante se disculpa con La Volpe por saludo

Luego de que Ricardo La Volpe calificara como una falsedad el saludo y abrazo que Hernán Cristante le dio previo al juego del pasado domingo en el Estadio Nemesio Diez, el entrenador del Toluca se disculpó con el Bigotón, aunque dejó en claro que él no cree que esa acción haya definido el partido, el cual terminó a favor de los choriceros.

“Si él lo interpretó mal, le ofrezco una disculpa. Es una persona a la que tengo aprecio y nunca voy a saludar a un técnico deseándole mala suerte. Mi saludo iba más allá del partido, no soy un tipo de cábalas y él sí. Si se sintió mal, le ofrezco una disculpa, pero saludar a alguien o no, no creo que defina un partido. Él es así y nunca pasó por mi cabeza hacerle mal”, señaló.

Ya sobre el paso del equipo, el cual suma dos victorias en el Clausura 2017, el estratega argentino se dijo contento y tranquilo por el ccacionar del equipo, destacando la voluntad y la intensidad que han puesto sus jugadores en la cancha.

“Me siento contento, tranquilo y empezar ganando, acomoda las cosas, te da tranquilidad para saber que estás trabajando bien. Destaco la voluntad, la intensidad del equipo, tener una idea sólida de querer ganar. Me deja más contento que todos saben que hay mucho por mejorar”, concluyó.