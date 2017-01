Liverpool supera su partido de desempate y sigue con vida en la FA Cup

El Liverpool, ganador por 0-1 contra el Plymouth Argyle con un gol del brasileño Lucas Leiva, y el Newcastle de Rafa Benítez, que se impuso en su campo por 3-1 al Birmingham, resolvieron este miércoles sus partidos de desempate y avanzaron a los dieciseisavos de final de la FA Cup.

El Liverpool, que se enfrentará en esa ronda al Wolverhampton Wanderers, encarriló su victoria en el minuto 18, por medio de Lucas Leiva, ante un rival de la cuarta categoría inglesa. No hubo más goles en el resto del encuentro, del que el equipo ‘red’ salió rumbo a la siguiente fase de la competición, junto al Newcastle.

El conjunto entrenado por Rafa Benítez venció al Birmingham de Gianfranco Zola (3-1). Dos goles de Matt Ritchie, el 1-0 en el minuto 9 y el 3-1 en el 91, y uno de Yoan Gouffran, el 2-0 en el 35, decidieron el partido, a pesar del 2-1 de David Cotteril en el 72. El Newcastle se medirá en dieciseisavos de final al Oxford United.

En el otro duelo de desempate de este miércoles, el Southampton consiguió el pase en el minuto 91 con un gol de Shane Long contra el Norwich City (1-0). Ahora jugará frente al Arsenal.

Encuentros de dieciseisavos de final

Viernes 27 enero

Derby County – Leicester City

Sábado 28 enero

Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers

Blackburn Rovers vs. Blackpool

Burnley vs. Bristol City

Chelsea vs. Brentford

Crystal Palace vs. Manchester City

Lincoln vs. Brighton & Hove Albion

Middlesbrough vs.Accrington Stanley

Oxford United vs. Newcastle

Rochdale vs. Huddersfield Town

Tottenham Hotspur vs. Wycombe Wanderers

Southampton vs. Arsenal

Domingo 29 enero

Millwall vs. Watford

Fulham vs. Hull City

Sutton United vs. Leeds United

Manchester United vs. Wigan Athletic.