VIDEO: "Bolillo" Gómez y Jorge Luis Pinto, a punto de agarrarse a golpes

Jorge Luis Pinto, DT de Honduras y Hernán Darío Gómez, director técnico de Panamá estuvieron cerca de los golpes después del partido que sus selecciones jugaron la noche de este martes por la tercera fecha de la UNCAF 2017 que se disputa en territorio canalero.

Honduras venció por la mínima diferencia a Panamá pero el incidente se presentó finalizado el encuentro cuando el Bolillo se acercó a Pinto, comenzaron las palabras, los empujones y fue cuando el estratega panameño tomó del cuello a Pinto y cerca estuvo de lanzarle un golpe de no haber sido por la intervención de elementos de seguridad y miembros de sus cuerpos técnicos.

Tras el incidente, el Bolillo explicó en conferencia de prensa que su enojo se debió a que Pinto acusó a Panamá de haber “comprado” al árbitro del partido que hace un par de meses jugaron en el Hexagonal rumbo a Rusia 2018.

“Cuando terminó el partido fui con Pinto y le dije: “no pelees tanto, no molestes tanto al árbitro, así no puedes ir a un Mundial con esa forma de ser”. Y me respondió: “me estoy desquitando con el robo que Panamá hizo en Honduras de que pagamos el árbitro cubano”, y eso no se lo voy a aguantar, los panameños trabajamos honestamente”, explicó el Bolillo.

“Hemos sufrido más con el arbitraje que cualquier otro equipo pero para que Jorge Luis venga a decir que pagamos el árbitro en partido contra Honduras en Honduras, eso lo va a tener que comprobar”, manifestó con un tono molesto en la conferencia de prensa.

Honduras marcha con nueve puntos como líder de la UNCAF, mientras que Panamá tiene cuatro unidades y se coloca en el cuarto puesto. Dicho torneo da cuatro pases directos y un medio boleto para la Copa Oro de este año.